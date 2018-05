Caso o Sporting seja responsabilizado pela alegada corrupção no caso Cashball, pode muito bem vir a perder o título da época transata e até descer de divisão, podendo ser encontrado um campeão na secretaria, designadamente o FC Porto, que terminou o campeonato em 2º lugar e foi a equipa alegadamente prejudicada pela rede de corrupção leonina. Neste caso, outro dos cenários possíveis é o título não ser atribuído a ninguém, criando-se um vazio no historial da competição.Segundo fonte bem informada no Dragão, o FC Porto não vai impugnar o campeonato 2016/17, pois o seu protesto na altura não foi atendido pelo CD da FAP, muito embora possa reclamar perdas e danos por não ter podido participar na Liga dos Campeões.