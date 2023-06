FC Porto prepara a festa e Sporting espera milagre

Na última ronda, o FC Porto – isolado na liderança e com um ponto a mais que Sporting –, está embalado para conquistar hoje o ‘tetra’, pois basta-lhe um empate no Funchal frente ao Marítimo para acabar com as pretensões dos leões, que jogam na Maia e esperam um milagre. "Vai ser com o coração, queremos muito o campeonato", disse Daymaro Salina, ao site dos dragões. Já o ABC ainda tem chances de chegar a 4º, mas precisa ganhar em Águas Santas. O Santo Tirso está condenado à descida. Ac. Viseu – joga na Luz –, e ADA Maia lutam pela presença na liguinha.