FC Porto procura primeira vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com quatro derrotas a abrir a fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto procura hoje o primeiro triunfo na prova, na receção aos dinamarqueses do GOG. "Tal como todas as equipas nórdicas, são muito rápidos, o ponto forte deles é o contra-ataque", analisou Diogo Oliveira, ao site dos dragões.