FC Porto quer quebrar série negativa na Champions

O FC Porto recebe esta quinta-feira (19h45) os polacos do Vive Kielce, numa partida importante na 10.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, prova onde não venceu nos últimos seis encontros.No Dragão Arena, a formação comandada por Magnus Andersson terá pela frente o líder do Grupo B, que soma 14 pontos, à frente do Veszprém (12 pontos), Paris SG (11) e Barcelona (11), enquanto o FC Porto segue no sétimo lugar, com cinco pontos: para seguir em frente, terá de ficar nos seis primeiros classificados. Faltam ainda cinco jornadas até ao fim."Vimos de uma fase menos boa e estamos a tentar quebrá-la, dando uma alegria a todos os portistas num jogo de Champions. A nossa principal fraqueza, o que estamos a fazer menos bem, é mais mental do que física. A nossa arma secreta será a maneira como vamos abordar o jogo logo desde o início. É impossível negar a qualidade deles e depende da nossa mentalidade a maneira como interagimos com a outra equipa e como abordamos o jogo", perspetivou Leonel Fernandes, ao site dos dragões.