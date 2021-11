FC Porto quer voltar a travar o Barcelona: «Temos de fazer um jogo muito eficaz»

Depois do histórico empate em casa frente ao Barcelona, o FC Porto volta a defrontar quinta-feira os catalães na 9.ª jornada da Liga dos Campeões, com Rui Silva a ser o porta-voz da ambição dos dragões.

"Levamos boas sensações do primeiro encontro, sabemos que fizemos um grande jogo, podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido, a verdade é essa. Temos de levar o que fizemos de bom nesse jogo e aprender com estes dois últimos jogos que tivemos contra o Paris Saint-Germain, porque também é muito importante, quando perdemos, vermos como e onde erramos para que no jogo seguinte consigamos corrigir e fazer melhor", começou por afirmar Rui Silva, ao site dos dragões, revelando qual a chave para registar um bom resultado em Espanha.

"Tudo começa com uma boa defesa e com poucos erros no ataque. Temos vindo a aprender muito nestes grandes jogos, só assim podemos ter hipóteses, e nesse jogo acabamos por ter uma boa defesa, um bom guarda-redes e no ataque encontrámos muitas soluções e tivemos uma boa eficácia. Parte daí, temos de fazer um bom jogo, um jogo muito eficaz e no fim esperamos conseguir bater o pé ao Barcelona e quem sabe ganhar o jogo", atirou Rui Silva.



O duelo realiza-se quinta-feira às 19h45.