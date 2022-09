FC Porto recebe Veszprém para dar a volta à crise

Depois de três derrotas seguidas – nas meias-finais da Supertaça diante do Benfica, na 1ª jornada da Liga dos Campeões face ao Wisla Plock, e na ronda inaugural do campeonato nacional, em Águas Santas, o FC Porto procura hoje dar a volta à crise de início de época, na 2ª jornada do Grupo A da principal prova de clubes europeia.

A receção (19h45) aos húngaros do Veszprém pode então ser o clique para a equipa de Magnus Andersson retomar o caminho da vitória.

“Tenho a certeza de que o grupo está focado no que tem de fazer e é impensável para os atletas do FC Porto pensarem de outra forma porque estamos a representar um clube muito grande com grandes ambições”, sublinhou António Areia ao site do FC Porto .

Quem não quer cair na armadilha da crise dos dragões é o adversário. “Mesmo sabendo que o FC Porto não atravessa uma boa fase agora, esperamos um jogo difícil como sempre”, frisou Petar Nenadic, lateral sérvio da equipa húngara.