FC Porto regressa ao comando do Campeonato

O FC Porto abriu na noite desta terça-feira a 16.ª jornada do Campeonato com uma vitória contundente (33-18) na Horta, regressando ao comando da classificação, ainda antes do clássico frente ao Benfica no domingo.Os dragões abriram uma vantagem de oito golos (9-1) em apenas 7 minutos, acabando, com a esperança açoriana.A ronda prossegue hoje, com um Xico Andebol-Sporting e um Benfica-Avanca.