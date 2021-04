FC Porto regressa ao topo do campeonato

O FC Porto venceu (32-17) este sábado em São João da Madeira e regressou ao comando do Campeonato, com o pleno de 22 vitórias, ultrapassando o Sporting, que detinha um jogo a mais.





Os dragões dominaram o encontro, com destaques individuais no ataque para Victor Iturriza, Diogo Silva e André Gomes, todos com 4 golos cada.Pela Sanjoanense, Vinícios Carvalho marcou 9 golos, sendo o melhor marcador do encontro.