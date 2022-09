FC Porto regressa aos triunfos frente ao FC Gaia no Campeonato

O FC Porto regressou às vitórias este sábado, ao cilindrar (43-26) o FC Gaia, na 2.ª jornada do Campeonato Placard, em pleo Dragão Arena.Depois de cinco derrotas consecutivas em provas oficiais, na final da Taça de Portugal frente ao Sporting na época transata, na final-four da Supertaça perante o Benfica, nas duas primeiras jornadas da Champions ante Wisla Plock e Veszprém, e no Campeonato na visita a Águas Santas, os dragões regressaram ao seu registo normal.A turma orientada por Carlos Resende ainda aguentou a sua resistência na primeira metade da primeira parte, mas até ao intervalo cometeu muitos erros, bem aproveitados pelos anfitriões, que ao intervalo já tinham uma boa vantagem (21-12).Seguiu-se uma partida sem grande história, com os tricampeões a manterem a distância e já em poupança de esforços para enfrentarem na quarta-feira, no Dragão Arena, os croatas do Zagreb, no regresso à Liga dos Campeões.No jogo de ontem, cumpre destacar a boa pontaria de Jack Thurin (8 golos), Pedro Cruz (7) e Daymaro Salina, enquanto pelo FC Gaia Luís Carvalho (7) foi o que teve maior pontaria.