FC Porto renova com André Sousa até 2026

O FC Porto informou esta quinta-feira que renovou o vínculo de André Sousa até 2026. O central da equipa de andebol mostrou-se feliz pelo momento."Estou muito contente. Jogar no FC Porto é um motivo de grande orgulho para mim, ainda por cima tendo feito parte da minha formação no clube. É um momento muito especial, mas o peso desta camisola é grande, tal como a exigência. Agora vou trabalhar para conquistar o meu lugar no plantel", frisou o jogador de apenas 20 anos em declarações ao site dos dragões.Nas últimas três épocas, Sousa cumpriu empréstimos no FC Gaia, Avanca e Águas Santas.