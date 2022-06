FC Porto renova com jovem Ricardo Brandão

O FC Porto anunciou a renovação com o jovem pivô Ricardo Brandão, de 18 anos. O jogador que aterrou no Dragão em 2020, proveniente do Alavarium, mostrou o contentamento pelo momento."É incrível renovar com o FC Porto, um clube tão grande, poder treinar com o plantel principal todos os dias e fazer parte dos planos futuros do clube. É incrível", vincou ao site dos azuis e brancos, revelando ainda as suas referências."O Victor Iturriza e o Daymaro Salina são referências, trabalho muito bem com eles nos treinos e aprendo bastante a vê-los e a falar com eles", atirou.