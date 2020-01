FC Porto segue em frente na Taça de Portugal

O FC Porto recebeu e venceu esta quinta-feira o Boavista, por 32-27, e segue para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.





No primeiro jogo dos dragões após o Europeu, Yoan Blanco foi o melhor marcador da equipa, com 9 golos. Do lado dos boavisteiros, Rui Rolo também marcou por nove vezes.FC Porto 32-27 BoavistaABC 15-26 BenficaFeirense 20-40 SportingAlmada 23-34 Águas SantasSão Mamede 23-38 Maia IsmaiFC Gaia 32-25 Sp. HortaPóvoa 37-21 MafraPenafiel 30-29 AlavariumSanto tirso 30-33 SanjoanenseAlto do Moinho 25-42 BelenensesLagoa AC 27-34 SassoeirosCDC Santana 24-26 Juve LisSão Bernardo 25-24 V. SetúbalPassos Manuel 34-30 ADC BenaventeEstarreja-Madeira Sad (13 fevereiro)Avanca-Boa Hora (4 março)