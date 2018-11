FC Porto sem dificuldades para vencer Belenenses

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Belenenses (32-23), no Pavilhão Acácio Rosa, mantendo firme o primeiro lugar do campeonato nacional de andebol, apesar de estar em igualdade pontual com o Benfica.Uma primeira parte dominadora por parte dos dragões (16-8) permitiu aos azuis e brancos gerirem o ritmo sem nunca terem a vitória em risco.Victor Iturriza destacou-se do lado dos visitantes, com seis tentos. Já os homens do Belenenses Nuno Santos e Tiago Ferro, com quatro golos cada, foram insuficientes para travar o adversário.Consulte a classificação da prova.