FC Porto solidário com os atletas: «Compreendemos as posições públicas tomadas»

A decisão da Federação Portuguesa de Andebol de não atribuir o título de campeão ao FC Porto, depois de confirmado o término dos campeonatos das modalidades de pavilhão, gerou uma enorme revolta no seio dos jogadores azuis e brancos.





Ao longo dos últimos dias, foram vários os elementos da equipa portista a criticar esta situação e esta tomada de posição pública levou também o FC Porto a emitir um comunicado, este sábado. Na nota, os dragões sublinham que é "compreensível a decisão de encerrar as competições em diferentes modalidades de pavilhão", mas garantem-se solidários com os seus atletas, por quem irão interceder junto das respetivas federações, no sentido de defender os seus interesses.As prioridades e as convicções1. Para o FC Porto, a saúde pública, a integridade física dos atletas, colaboradores e adeptos em geral é um bem inalienável e uma prioridade absoluta nestes tempos difíceis porque estamos a passar.2. Acreditamos que todos juntos conseguiremos ultrapassar estas dificuldades e voltar às competições em todas as modalidades ainda mais fortes.3. São compreensíveis as decisões de encerrar as competições em diferentes modalidades de pavilhão pelas respetivas federações como aconteceu, aliás, por toda a Europa.4. Num momento como este, a Direção do FC Porto manifesta total solidariedade com os seus atletas e compreende as posições públicas por alguns deles tomadas recentemente, já que viram defraudadas naturais expetativas relativamente ao seu trabalho árduo e dedicado ao clube.5. A Direção do FC Porto tomará sempre junto das federações nacionais e europeias as posições que entenda mais convenientes na defesa dos interesses do clube, dos atletas e das modalidades.