FC Porto soma 6.ª vitória consecutiva

O FC Porto cumpriu o seu favoritismo este sábado na receção ao recém-promovido V. Guimarães, por 39-26, e somou a sexta vitória consecutiva.Com cinco golos cada, Pedro Valdés, Victor Iturriza, Antonio Martínez e Nikolaj Laeso destacaram-se na formação orientada por Carlos Resende."Sabemos que estes jogos nunca são fáceis. Nestes jogos, o FC Porto não tem muito a ganhar, por isso a concentração ainda tem de ser maior. Até aos últimos 10 minutos, a equipa esteve muito concentrada no campo e as dificuldades do Vitória vieram ao de cima. Em primeiro lugar, temos de reconhecer que é um bom problema ter de gerir bons jogadores na Liga dos Campeões e queremos continuar a tê-lo. Não nos podemos esquecer de que o que nos dá acesso à Champions são jogos como este. Hoje ganhámos, era importante e, a partir de segunda-feira, começamos a preparar o Barcelona", comentou Carlos Resende, em declarações reproduzidas pelo site dos dragões.Na quinta-feira há duelo frente ao Barcelona, na terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.