FC Porto soma e segue com vitória frente ao Boavista

Com oito jogos decorridos, o FC Porto continua cem por cento vitorioso no campeonato nacional de andebol depois de ter derrotado o Boavista por 34-21, no Dragão Caixa.Depois de uma primeira parte pautada pelo equilíbrio, em que os dragões só venciam por dois golos (15-13), a equipa da casa acelerou e partiu para um triunfo tranquilo, com Victor Iturriza, em destaque ao ter apontado seis golos.Os azuis e brancos somam então 24 pontos, mais três do que o Sporting que joga também esta quarta-feira, diante do V. Setúbal.Consulte a classificação da prova.