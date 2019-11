FC Porto-Sporting: clássico de fogo

O Sporting tem tido alguma tremedeira na fase regular do Campeonato Placard, mas ainda não perdeu qualquer ponto, decorridas 11 jornadas. Mas hoje (15h00) vai estar numa prova de fogo no clássico do Dragão Arena, num embate entre equipas da Liga dos Campeões e perante um FC Porto que também continua a somar por vitórias os encontros até agora disputados.

O francês Thierry Anti, técnico dos leões, está entusiasmado com o duelo: "A rivalidade entre Lisboa e Porto, é como em França entre Paris e Marselha. É um jogo muito bom para o andebol português. Temos de fazer uma exibição muito boa. O FC Porto quer ganhar, mas o Sporting também quer."

Para o treinador da turma lisboeta, o Sporting vai ter de trabalhar para ganhar: "O FC Porto é uma equipa forte que derrotou o Kiel. Vai jogar em casa e vai ser preciso um nível muito alto para conseguir pontos. O adversário é muito bom na defesa e joga com sete jogadores no ataque. Precisamos de ser inteligentes no ataque e sólidos na defesa", considerou Thierry Anti.

Ao contrário dos leões, que venceram esta quarta-feira o Presov na Champions, o FC Porto vem de uma derrota inglória com o Kiel, mas o central Miguel Martins está refeito da desilusão: "É um clássico. O Sporting é uma equipa que tem competitividade, está na Liga dos Campeões e também tem feito jogos de grande nível. Vem ao Dragão com novas ideias do treinador e para roubar pontos, por isso temos de estar ao nosso melhor nível, fazer o nosso trabalho e estar muito focados, com casa cheia."