FC Porto-Sporting: Pressão no clássico

O Sporting apresenta-se hoje (20h30) no Dragão Caixa naquele que pode ser considerado o clássico do título. Os bicampeões nacionais resvalaram esta semana com uma derrota na Luz, pelo que em caso de voltarem a perder deixam as portas escancaradas ao FC Porto para reconquistar uma competição que não vence desde há três temporadas.

O treinador do Sporting, Hugo Canela, sabe bem quais as responsabilidades deste jogo crucial, onde a sua equipa vai encontrar um ambiente bastante hostil, num pavilhão que vai esgotar com a presença dos adeptos portistas: "Esta é uma partida decisiva, em clássico tem toda a importância. É a diferença entre dependermos apenas de nós ou passarmos a depender dos erros dos outros. É expectável que num jogo como o desta quarta-feira a equipa se supere. A mais-valia que temos é a nossa experiência e o crer que temos para vencer este jogo."

Já há duas épocas, na polémica que envolveu o caso ‘Cash Ball’, os leões conseguiram superar na fase final uma situação de desvantagem pontual em relação aos dragões, que cederam frente a adversários teoricamente mais fracos, mas esta época é pouco provável que tal volte a acontecer. É que estamos perante um ano de sonho do FC Porto, superiormente orientado pelo sueco Magnus Andersson, que se mantém competitivo em todas as frentes, ao liderar isolado o Grupo A da fase final do campeonato e ao estar embalado em duas final four, da Taça EHF, onde se encontra pela primeira vez, e da Taça de Portugal, sendo de referir que nunca o clube alcançou a ‘dobradinha’ a nível nacional. O internacional luso-cubano, o pivô Daymaro Salina, não está menos confiante do que Hugo Canela. Em declarações ao site dos portistas, Salina diz que a equipa não pode tremer: "Temos de continuar a ganhar. Esta fase tem sido muito boa para a nossa equipa, resultado do nosso trabalho."

No histórico desta temporada, refira-se que na fase regular o Sporting venceu os dois clássicos, no Dragão Caixa (31-28) e no João Rocha (26-23), mas na Taça de Portugal foi eliminado (23-28) em casa dos portistas, demonstrando muitas oscilações exibicionais, também consequência das muitas lesões que têm afetado o plantel, espremido até ao limite pela campanha até aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O aparente favoritismo do FC Porto não demove a determinação do Sporting, que tem conseguido um fôlego excecional em momentos determinantes.

Também em declarações ao site do Sporting, Hugo Canela diz que a "confiança do FC Porto" é a maior diferença entre as duas equipas nesta altura. Mas o técnico relembrou o passado recente, pois a equipa "já provou que em momentos difíceis e de tensão consegue aparecer, apesar de ter tido altos e baixos durante a presente temporada".