FC Porto supera FC Gaia e segue imbatível

O FC Porto manteve o seu registo 100% vitorioso no campeonato nacional de andebol, ao derrotar esta quarta-feira o FC Gaia, num encontro antecipado da jornada 5 da prova.





Diante do quinto colocado, o conjunto portista rapidamente mostrou o seu poderio, chegando ao intervalo já a vencer por 19-15. Depois, na etapa completou, geriu a vantagem e triunfou por seis golos de avanço.No plano individual, destaque para a atuação de António Areia, com 8 golos, ao passo que Victor Iturriza, Yoan Balasquez e Miguel Martins se evidenciaram com cinco golos cada. Do lado contrário, Martim Costa destacou-se também com oito tentos.