FC Porto supera Kolding em Gaia

Com destaque para David Fernández, Ignacio Plaza, Mamadou Diocou, Nikolaj Læsø e Pedro Oliveira (4 golos cada), o FC Porto bateu (42-31) ontem os dinamarqueses do Kolding e fechou com o pleno de quatro vitórias o torneio de pré-época Gaia Handball Week. Ainda antes de vencerem a turma nórdica, que joga hoje (19h00, na Luz) na apresentação do Benfica, os dragões tinham superado Puente Genil (36-27), Dínamo Bucareste (38-35) e Ademar Léon (40-34). O FC Porto voltará a jogar sexta-feira com os dinamarqueses do Silkeborg no Torneio Internacional de Viseu.