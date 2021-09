FC Porto triunfa em Bucareste e lidera o grupo B da Liga dos Campeões

O FC Porto não desperdiçou a oportunidade de atingir o topo, repartido, do Grupo B da Liga dos Campeões, ao triunfar (27-26) esta quinta-feira em Bucareste, diante do Dínamo.





Os dragões dominaram sempre o ritmo e o marcador do encontro, chegando ao intervalo a ganhar (15-14).O Dínamo, treinado pela lenda viva Xavi Pascual - saiu do campeão Barcelona na pretérita temporada -, tudo tentou para contrariar, mas o bicampeão nacional foi sempre mais consistente, no ataque e na defesa.A última bola foi da equipa romena, mas o guarda-redes Nikola Mitrevksi foi mais forte no diálogo com os adversários.Victor Iturriza e Miguel Alves, com 5 golos cada, destacaram-se no ataque dos dragões.Cumprida a 3.ª jornada, Barcelona (Espanha), Veszprém (Hungria), Vive Kielce (Polónia) e FC Porto comandam com 4 pontos, seguidos de Dínamo Bucareste (Roménia) e Motor (Ucrânia) com 2 e Flensburg (Alemanha) com 1.