FC Porto triunfa em Gaia

O FC Porto venceu de forma clara (45-31) na visita a Gaia, em jogo da 24.ª jornada do Campeonato.Com uma primeira parte arrasadora (23-13, ao intervalo), o campeão nacional dominou o encontro do início ao fim, mantendo as aspirações, ainda antes de visitar o rival Sporting, no Pavilhão João Rocha dia 7 de maio, na 26.ª jornada.Pedro Valdés (9), Victor Iturriza (8), Pedro Cruz (8) e Diogo Branquinho (7) foram os maiores trunfos dos portistas.