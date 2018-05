Continuar a ler

O FC Porto entrou muito forte na partida e, logo cedo, colocou-se numa vantagem confortável que lhe permitiu encarar com alguma tranquilidade o resto do jogo.Com 10 minutos, e numa altura em que o Benfica estava a perder, o treinador Carlos Resende pediu um desconto de tempo para tentar organizar a equipa, e na verdade, depois disso, os 'encarnados' subiram de rendimento, reduzindo a desvantagem para dois golos em pouco tempo.No entanto, o FC Porto, bem organizado ofensivamente, travou a recuperação do Benfica e chegou ao intervalo com a maior vantagem até então - sete golos (19-12).Ao final dos 30 minutos o resultado espelhava na perfeição tudo aquilo o FC Porto desenvolveu no jogo, e que lhe permitiu estar quase sempre com uma vantagem entre os 5 e os sete golos.No segundo tempo, a partida equilibrou-se, com o Benfica a tentar correr atrás do prejuízo, aumentando o ritmo e apostando nos contra-ataques, o que lhe permitiu minimizar as perdas e limitar a diferença final a cinco golos.Ao intervalo: 19-12.Sob a arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan caçador, as equipas alinharam e marcaram:Hugo Laurentino, Leandro Semedo (1), Angel Hernández (5), Rui Silva (2), Daymaro Salina, José Carrillo (6) e Tito. Jogaram ainda: Victor Iturriza (5), Miguel Martins (3), António Areia (2), Diogo Branquinho (1), André Gomes (3), Miguel Alves (3).Treinador: Carlos Martingo.Hugo Figueira, Davide Carvalho (5), Pedro Seabra (4), João Pais (2), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (1) e Alexandre Cavalcanti (3). Jogaram ainda: Alfredo Quintana (gr), Miguel Espinha (gr), Ales Silva (1), João Silva (1), Tiago Ferro (2), Ricardo Pesqueira (2), Arthur Patrianova (1).Treinador: Carlos Resende.Marcha do marcador: 4-2 (5 minutos); 9-5 (10); 10-8 (15); 13-9 (20); 15-10 (25); 19-12 (intervalo); 21-15 (35); 25-17 (40); 27-20 (45); 28-22 (50); 29-24 (55); 31-26 (final).