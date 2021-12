FC Porto vence e mantém o pleno no Campeonato

O FC Porto venceu (32-23), este domingo, em São João Da Madeira, mantendo o pleno de 11 vitórias no Campeonato Placard, à semelhança do Sporting, que na véspera vencera o Águas Santas.A Sanjoanense apresentou bom andebol e até conseguiu equilibrar a espaços na primeira parte, mas quando chegou ao intervalo já estava em desvantagem (12-15).No recomeço, os dragões, sem Djibril M'Bengue, apresentaram uma defesa muito mais agressiva e a equipa da casa começou a ter muitas dificuldades em marcar, ficando sem grande capacidade no remate exterior.O resultado foi-se avolumando, permitindo ao treinador portista, Magnus Andersson, rodar o banco, para um triunfo sem sobressaltos.Pedro Cruz (6 golos) e Pedro Valdés (5) foram os artilheiros do FC Porto.Seguem-se duas provas de fogo para os campeões nacionais, que recebem quinta-feira os polacos do Kielce para a Champions e dia 13 visitam a Luz para o Campeonato.