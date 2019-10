FC Porto vence em casa do Boa Hora e segue no topo

O FC Porto continua 100% vitorioso no campeonato nacional de andebol, tendo esta quarta-feira, em duelo antecipado da 9.ª jornada, feito mais uma vítima, agora o Boa Hora. A atuar fora de portas, a equipa portuense sentiu algumas dificuldades para triunfar (ao intervalo registava-se um empate a 14), mas acabou mesmo por levar os 3 pontos para casa.





No plano individual, Salvador foi o melhor marcador da partida, com sete golos, ao passo que do lado dos dragões o jogador mais certeiro foi António Areia, com cinco.