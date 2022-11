Em jogo antecipado da 13.ª jornada do campeonato, o FC Porto recebeu e venceu o Marítimo por 35-26, e subiu à liderança da prova (mais um jogo que o Sporting), com 25 pontos.Num duelo em que já liderava por 16-12 ao intervalo, a equipa de Magnus Andersson teve em Victor Iturriza o melhor marcador da partida, com sete golos. Jack Thurin contribuiu com seis.Veja a ficha do jogo aqui