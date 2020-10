FC Porto vence na Champions

O FC Porto deu ontem mais um passo no sentido de se qualificar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ao bater (25-19) a turma húngara do Pick Szeged, em jogo da 4ª jornada do Grupo A, disputada esta quinta-feira no Dragão Arena.

Os dragões criaram uma vantagem confortável até aos 11 minutos (7-2) e não mais deixaram de controlar, chegando ao intervalo a ganhar por 15-10.

Na segunda parte, os campeões nacionais continuaram a ser superiores, com destaques para o MVP do encontro, o guarda-redes Nikola Mitrevksi (15 defesas e 46,88% de eficácia),enquanto Miguel Martins (5 golos), brilhou no ataque.