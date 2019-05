FC Porto vence na Luz e segue na frente

O FC Porto venceu esta quarta-feira por 28-23 em casa do Benfica, em partida da 5.ª jornada do Grupo A da fase final do campeonato nacional de andebol. Com este triunfo, os encarnados passam a somar 49 pontos, os mesmos que o Sporting e agora mais 3 do que os encarnados, que têm uma partida a mais.





Sporting vence e segue colado ao FC Porto



À mesma hora, e poucos quilómetros ao lado, o Sporting sentiu bastantes dificuldades para superar o Madeira SAD, num encontro no qual venceu por 31-28. Os leões, comandados por Hugo Canela, perdiam ao intervalo por 16-14.



Ainda assim, na segunda parte reagiram e alcançaram a vitória, numa grande tarde de Pedro Valdés, que com nove golos foi o melhor marcador da partida, juntamente com Elias António. Num encontro no qual ao intervalo venciam por 13-11, os dragões conseguiram sempre ter o controlo da partida, beneficiando de uma tarde inspirada de António Areia, que no reencontro com o Benfica saiu de campo como melhor marcador, com sete golos. Do lado contrário, Nuno Grilo e Alix Zalamou, com seis e cinco golos respetivamente, foram os elementos com maior acerto, ainda que não tenham conseguido impedir a segunda derrota em cinco duelos nesta fase final para os encarnados.À mesma hora, e poucos quilómetros ao lado, o Sporting sentiu bastantes dificuldades para superar o Madeira SAD, num encontro no qual venceu por 31-28. Os leões, comandados por Hugo Canela, perdiam ao intervalo por 16-14.Ainda assim, na segunda parte reagiram e alcançaram a vitória, numa grande tarde de Pedro Valdés, que com nove golos foi o melhor marcador da partida, juntamente com Elias António.