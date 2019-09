FC Porto vence Sp. Horta

Por acordo entre os clubes, o FC Porto trocou de campo com o Sporting da Horta e venceu (37-27) no Dragão Arena a turma açoriana, em jogo antecipado da 6ª jornada do Campeonato. Com este triunfo e ainda antes de jogarem a 3ª jornada do Grupo B da Champions, os campeões nacionais, que recebem sábado (19h00) os polacos do Kielce – vencedores da Liga dos Campeões em 2015/16 –, isolaram-se na frente da classificação, embora à condição, pois a ronda prossegue no sábado e só será concluída a 1 de outubro, quando o Sporting, também apenas com vitórias, visitar o Funchal.

Os dragões aproveitaram a fragilidade da equipa da Horta para dar minutos de jogo a jovens como Rúben Ribeiro, Bernardo Pegas e André Sousa, tendo a vantagem se firmado ainda na primeira parte (19-13).

Com Leonel Fernandes (oito golos) em evidência, o FC Porto controlou os acontecimentos até final do encontro, enquanto Pedro Silva (10) foi o maior goleador da partida.