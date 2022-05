FC Porto vence Sporting e dá passo gigante rumo ao título

No apelidado jogo do título do campeonato nacional, o FC Porto foi vencer a casa do Sporting por 29-28, e deu um passo gigante rumo à revalidação do título, quando faltam disputar-se quatro jornadas.Com o Pavilhão Rocha ao rubro, os leões estavam na frente por 13-10 ao intervalo, mas os dragões entraram fortes no segundo tempo e operaram a reviravolta. O Sporting ainda chegou ao empate nos últimos minutos (27-27), Pedro Cruz voltou depois a por FC Porto na frente (28-27) e Kiko Costa, num livre de sete metros, voltou a empatar o clássico (28-28) a 20 segundos do fim. Na última jogada, António Areia deu a vitória ao campeão nacional (29-28).