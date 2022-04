FC Porto derrota tranquilamente o Póvoa e passa para a frente do campeonato

O FC Porto venceu tranquilamente o Póvoa, no Dragão Arena, e passou para a frente do campeonato português. Os azuis e brancos receberam e ganharam por 39-30, averbando agora 70 pontos ao cabo de 24 jornadas.A equipa de Magnus Andersson aproveitou o empate do Sporting no dérbi com o Benfica, no Pavilhão João Rocha, ficando a faltar seis jornadas para o término da prova.No jogo desta terça-feira, Daymaro Salina destacou-se pelos dragões com sete golos apontados. Na formação da Póvoa de Varzim, Pedro Cruz e António Ventura faturaram seis golos cada.