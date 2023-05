FC Porto venceu V. Setúbal e aguardou pelo desfecho do dérbi no Dragão Arena

O FC Porto venceu (42-25) este sábado na receção ao Vitória de Setúbal e manteve a liderança isolada em jogo da penúltima jornada do Campeonato.A equipa dos dragões ficou durante a tarde no Dragão Arena à espera do resultado do dérbi Sporting-Benfica, mas os leões venceram (36-31), adiando as contas do título e a festa para a última jornada.No póximo sábado, o ADA Maia recebe o Sporting e o FC Porto visita o Marítimo, bastando aos dragões um empate, qualquer que seja o resultado dos leões.Nos outros resultados da 25.ª jornada, o ABC bateu (33-30) o Marítimo, o Belenenses superou (25-24) o ADA Maia e o Póvoa AC ganhou (28-27) ao Águas Santas, enquanto Ac. Viseu e Avanca empataram (29-29).