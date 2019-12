FC Porto vence V. Setúbal e segue invicto no campeonato

O FC Porto venceu na deslocação ao terreno do V. Setúbal por 22-17, na 16.ª jornada do campeonato nacional.





Ao intervalo, os azuis e brancos venciam por 11-10. Bruno Silva e Miguel Martins, ambos com quatro golos, estiveram em destaque pelo FC Porto, enquanto Joaquim Nazaré foi o mais inconformado dos sadinos com seis golos.Os dragões estão na liderança em igualdade pontual (47) com o Sporting.