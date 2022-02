FC Porto volta à competição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de uma longa paragem das competições devido à realização do Europeu, o FC Porto regressa hoje à ação. Os dragões, que não competem oficialmente desde 19 de dezembro, defrontam hoje o Madeira SAD na 15ª jornada do campeonato. "Foi um período pouco habitual. Tivemos muitas dificuldades, até com a Covid-19. Não deu para nos prepararmos da melhor maneira… foi cansativo, longo, muitos isolamentos. E não foi um Europeu normal. Agora temos que virar a página, já estamos de volta ao FC Porto e estamos prontos para continuar a trabalhar até ao fim da época", comentou Victor Iturriza ao site dos dragões. E amanhã, o FC Porto joga novamente, agora frente ao Xico Andebol na Taça de Portugal.