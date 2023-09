FC Porto volta a triunfar na Champions

O FC Porto alcançou esta quarta-feira a sua segunda vitória na 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, ao triunfar (30-29) em Celje, Eslovénia, sendo a primeira vez que consegue este registo nas duas primeiras rondas.Com uma primeira parte muito fraca, os dragões chegaram ao intervalo em claro défice (9-16) e estiveram a perder por 9 (12-21), mas depois da turma dos balcãs fazer o 25-17, o FC Porto relançou o jogo com uma defesa mais agressiva, que gerou contra-ataque e um parcial de 10-1, operando-se uma reviravolta épica (27-26, a 6 minutos do fim).Sucederam-se os nervos, erros de parte a parte e os eslovenos chegaram a ficar na frente (29-27), mas os tetracampeões nacionais voltaram a desorientar o Celje, com Diogo Branquinho (6 golos) a cotar-se como o melhor marcador do FC Porto, enquanto Victor Iturriza (5), marcou os quatro últimos tentos dos portugueses, fixando o resultando final após nova remontada.Daymaro Salina ainda fez um último bloco a evitar o empate.