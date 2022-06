Fecho de campeonato sem surpresas

O campeonato terminou este sábado sem surpresas. O tricampeão FC Porto venceu o Madeira SAD (34-30) no Funchal, com Diogo Branquinho a destacar-se com seis golos. Já o Benfica bateu o Águas Santas (27-22), no primeiro jogo após a histórica conquista da Liga Europeia: Mahamadou Keita, Belone Moreira e José Silva marcaram cinco golos cada.





Já o Sporting fechou a prova com um triunfo em casa diante do Póvoa AC (35-26). Kiko Costa e Salvador Salvador foram os melhores marcadores (5), num duelo em que Matevz Skok fez a despedida. "Gosto deste país, do clube, das pessoas. Estou muito triste, mas é a vida de um desportista", disse o esloveno após ser homenageado. No próximo fim-de-semana há a final-four da Taça de Portugal: Benfica-Sporting e FC Porto-Madeira SAD nas ‘meias’.

Quanto às contas finais, o Belenenses assegura a presença nas provas europeias, enquanto Boa Hora e Xico Andebol foram despromovidos... Quanto ao Sanjoanense e Sp. Horta vão disputar a Liguilha de promoção/despromoção, juntamente com o 2.º colocado da Segunda Divisão, o Santo Tirso.