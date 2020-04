Federação confirma FC Porto na Champions

A Federação Portuguesa de Andebol (FPA) também explicou esclareceu em comunicado as decisões específicas da modalidade, depois do anúncio do cancelamento de todas as competições esta temporada, devido à pandemia. Sem campeão nem regime de descidas, a FPA indicou também os clubes que vão participar nas competições europeias, com destaque para o FC Porto manter-se na Liga dos Campeões, e para a possibilidade do Sporting ainda poder participar na Champions ou na nova EHF European League.





"Considerando o contexto da pandemia e a impossibilidade de retomar as competições na presente época desportiva, a Federação de Andebol de Portugal decidiu dar por concluídas as provas oficias de todos os escalões, sem vencedores, não se aplicando o regime de descidas e adotando um critério desportivo quanto ao regime de subidas (modelos de liguilhas ou de concentração) e quanto à representação internacional nas competições europeias, tuteladas pela Federação Europeia de Andebol (de acordo com a classificação de cada prova na fase em que estava)", informa em comunicado."A Direção da Federação de Andebol de Portugal entende dar por verificadas as circunstâncias que determinam a suspensão definitiva dos Campeonatos de Seniores, Masculinos e Femininos, a nível regional e nacional – incluindo Taças de Portugal e Supertaças, assim como provas de Veteranos – dando em consequência por concluídas as respetivas provas, sem vencedores, não sendo atribuídos quaisquer títulos, nem se aplicando o regime de descidas, aplicando-se quanto ao regime de representação em provas internacionais da EHF e regime de subidas um critério desportivo resultante da classificação e resultados desportivos validamente produzidos até à data da suspensão dos Campeonatos, nomeadamente na Classificação obtida na 1ª Fase dos respetivos Campeonatos na presente época desportiva de 2019/20", prossegue.(Masculino) FC Porto Sofarma – EHF Champions League(Feminino) Colégio de Gaia Toyota – EHF European League ou EHF European Cup(Masculino) Sporting CP – EHF Champions League ou EHF European League(Feminino) Madeira SAD – EHF European Cup(Masculino) SL Benfica – EHF European League(Feminino) Alavarium Love Tiles – EHF European Cup(Masculino) Os Belenenses – EHF European League