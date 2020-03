Federação de Andebol suspende competições por tempo indeterminado

No seguimento da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, a Federação de Andebol (FAP) emitiu esta quinta-feira um comunicado que determina a suspensão de todas as competições nacionais e atividade das Seleções, mas agora por tempo indeterminado.





"A FAP deliberou manter a suspensão de todas as competições nacionais de andebol assim como das seleções nacionais, masculinos e femininos, por tempo indeterminado, reiterando a necessidade de salvaguarda de interesses de naturezapública, nomeadamente, da saúde pública e segurança dos agentes desportivos intervenientes nas competições e seleções (jogadores, treinadores, dirigentes e outros agentes)", pode ler-se na missiva federativa.Na mesma nota, a FAP revela "reuniões com os representantes das divisões máximas do andebol nacional assim como com os representantes das associações regionais, para avaliar eventuais soluções", adiantando que as medidas podem alterar-se em conformidade com o desenrolar da situação.A FAP tinha, inicialmente, suspendido a competição até 29 de março.