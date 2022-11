Feminino: Portugal arrasa Azerbaijão

A Seleção feminina cilindrou (32-19) ontem o Azerbaijão, na primeira mão da primeira eliminatória de acesso ao playoff de qualificação para o Mundial’2023, em jogo disputado no Multiusos de Paredes. Com Maria Unjanque e Maria Pereira (5 golos cada) em destaque no ataque, assim como Mariana Lopes (4) que atingiu os 200 golos pela Seleção, Portugal dominou a partida do início ao fim –vencia 16-5 ao intervalo –, dando um passo importante rumo à próxima fase, embora ainda tenha de disputar amanhã (21h00) a segunda mão. O playoff decisivo será frente a um adversário oriundo da fase final do Europeu’2022, entre hoje e dia 20, na Eslovénia, Macedónia e Montenegro.