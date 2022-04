Fenix Toulouse resignado: «Benfica foi melhor equipa»

Apesar de desapontados com a derrota e eliminação da Liga Europeia de andebol , Danijel Andelkovic e Gonçalo Vieira mostraram-se globalmente orgulhosos pelo percurso feito pelo Fenix Toulouse nesta prova. Após o encontro, tanto treinador como o jovem central alinharam pelo mesmo discurso e elogiaram também a performance encarnada."Quero congratular o Benfica pela qualificação. Hoje foram melhor equipa. Tivemos muitas oportunidades na primeira parte, jogámos rápido, mas o guarda-redes foi incrível, com muitas defesas. Na segunda parte, jogámos mais lento, a tentar encontrar soluções, e não estivemos tão bem na defesa. Por isso, eles mereceram esta vitória. Estou orgulhoso da minha equipa, fizeram um bom trabalho nesta competição europeia. Em 16 jogos, perdemos quatro. Para nós, um clube que quer crescer e aprender, é uma boa prestação", disse Andelkovic.Já Gonçalo Vieira destacou a subida de forma das águias. "Sabíamos, desde que nos calhou o Benfica, que era uma equipa favorita para passar. Tem muitos bons jogadores, mas viemos aqui claramente para disputar o apuramento. Tínhamos uma vantagem de quatro golos, mas o Benfica hoje foi muito melhor do que no jogo da semana passada. Não perderam tantas bolas e nós não conseguimos impor o nosso jogo, que é mais rápido. O Sergey fez um jogo descomunal e acaba por ser o fator decisivo. Vamos de cabeça levantada. Estou orgulhoso do que fizemos na competição e, apesar de não termos passado a eliminatória, acho que demos luta até ao fim e mostrámos a nossa atitude."