Fernando Gomes envia mensagem de apoio à seleção de andebol: «Votos sinceros de maior êxito»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enviou esta quinta-feira uma mensagem de apoio à Seleção Nacional de andebol, que inicia esta sexta-feira a sua participação no Campeonato da Europa da modalidade, organizado por três países - Áustria, Suécia e Noruega.





Na mensagem endereçada pelo dirigente do organismo que tutela o futebol português endossou "votos sinceros de maior êxito" na participação portuguesa numa mensagem dirigida a Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol.Refira-se que Portugal estreia-se diante da França, seleção com o maior palmarés da história da modalidade, com sete Campeonatos do Mundo (1995, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015 e 2017), três Campeonatos da Europa (2006, 2010 e 2014) e ainda a conquista de quatro Jogos Olímpicos (2008, 2009, 2012 e 2013).