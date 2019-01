França e Noruega seguem vitoriosas no Mundial

A campeã do mundo em título França bateu este sábado a Sérvia (32-21), enquanto a 'vice' Noruega goleou a Arábia Saudita (40-21), mantendo a forma vitoriosa à segunda jornada do Mundial, a decorrer na Dinamarca e Alemanha.França, recordista de triunfos com seis cetros mundiais, voltou a vencer sem grandes dificuldades, mesmo sem a 'estrela maior, Nikola Karabatic, e segue igualada com a anfitriã Alemanha no comando do Grupo A, depois de os alemães baterem o Brasil por 34-21.Na poule, a Rússia ocupa o terceiro lugar, último que dá acesso à próxima fase, depois de bater a Coreia unificada por 34-27, chegando aos três pontos depois do empate na estreia com os sérvios.No Grupo C, a anfitriã Dinamarca partilha a liderança com os noruegueses, depois de este sábado ter voltado a golear, desta feita perante a Tunísia, por 36-22.Já a Noruega deu uma lição aos sauditas, vencendo na primeira parte pelo dobro dos golos marcados pela equipa asiática (20-10), quase repetindo o feito no segundo tempo (20-11)A Áustria podia juntar-se à dupla de líderes em caso de vitória, mas foi surpreendida pelo Chile (32-24), com quem agora partilha o terceiro lugar, com dois pontos.No domingo, a Angola, uma das surpresas da primeira ronda, bate-se com a Hungria, a campeã da Europa Espanha defronta a Islândia e a Suécia, quatro vezes campeã do mundo, joga com a Argentina, campeã pan-americana em título.