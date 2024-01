França soma mais um triunfo e Alemanha empata com a Áustria no Europeu de andebol

A França manteve este sábado a sua invencibilidade no Euro2024 de andebol, com um triunfo por 39-32 frente à Islândia, enquanto a anfitriã Alemanha resgatou um empate nos segundos finais do jogo com a Áustria.

A seleção gaulesa, campeã olímpica, ficou perto de garantir a qualificação para as meias-finais, pela terceira vez nas últimas quatro edições, enquanto a Islândia, que ainda não venceu no Grupo I da fase principal, hipotecou qualquer hipótese.

Em Colónia, perante mais de 19 mil espectadores, a França controlou o encontro com os nórdicos desde o início e, após ter chegado aos cinco golos de diferença, aos 12-7, geriu a vantagem e atingiu o intervalo a vencer por 17-14.

Na segunda parte, os gauleses dilataram a diferença para seis golos, aos 22-16, que estabilizaram em cinco até aos 31-26, e, apesar da reação da Islândia, que reduziu para três, aos 32-29, fecharam o encontro aos 39-32, 'selando' o segundo triunfo na 'main round'.

Melvyn Richardson e Ludovic Fabregas, na França, e Odinn Rikhardsson, Viggo Kristjànsson e Ellios Viorsson, na Islândia, todos com seis golos, foram os jogadores em destaque na concretização.

A Hungria, depois de ter perdido na primeira jornada da fase principal com a Áustria (29-30), voltou aos triunfos e à luta pelo apuramento para as meias-finais, com uma vitória por 29-26 frente à Croácia.

Com Bence Imre em destaque na concretização, com sete golos em sete remates, e o guarda-redes László Bartucz em evidência na baliza, com 16 defesas a 42 remates, com uma eficácia de 38%, a Hungria impôs-se à Croácia e segurou mais dois pontos.

A segunda jornada do Grupo I fechou com a anfitriã Alemanha a sentir dificuldades frente à surpreendente seleção da Áustria e a resgatar a conquista de um ponto nos minutos finais (22-22), em que anulou uma desvantagem de quatro golos (18-22).

A Áustria chegou ao intervalo a vencer por um golo (12-11), após uma primeira parte equilibrada, mas em que chegou a deter quatro de diferença (10-6 e 11-7), para, na segunda, depois de igualdade a 13-13, abrir novamente para quatro (20-16).

Nos minutos finais, a seleção germânica meteu um parcial de 4-0, com o último golo a ser apontado a 35 segundos do fim do jogo, e empatou a 22-22, salvando um ponto na partida com os austríacos.

Júri Knorr, com seis golos, foi o jogador da Alemanha em destaque na finalização, enquanto que o seu compatriota Andreas Wolff fechou a baliza com 14 defesas e o austríaco Constantin Mostl contabilizou 17 paradas entre os postes da Áustria.

A França lidera o Grupo I, com seis pontos, seguida da Hungria e da Áustria, ambas com quatro, enquanto a Alemanha é quarta, com três. Croácia, com um ponto, e Islândia, ainda a zero, seguem nas quinta e sexta posições, respetivamente.

Na terceira jornada, a disputar na segunda-feira, a Croácia defronta a Islândia, na fuga aos últimos lugares, a França testa a capacidade da Áustria, na luta pelas meias-finais, e a Alemanha a Hungria, também na definição do apuramento.