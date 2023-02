Franceses dão treinador do FC Porto como certo no AIX em 2024

Magnus Andersson foi dado como certo no AIX, de França, a partir de 2024, adiantou o jornal 'La Provence'. O técnico sueco tem contrato com o FC Porto até essa data e dessa forma renderia uma outra cara conhecida do andebol português: o francês Thierry Anti, que orientou o Sporting em 2019/20, rumando ao AIX precisamente em 2020.Em declarações ao portal 'Handbollskanalen', o treinador dos azuis e brancos não confirma esse cenário. "Eu realmente não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso. Há muita especulação sobre o meu futuro, mas tenho contrato com o FC Porto até 2024 e é nisso que estou a apostar", disse, garantindo que "não há nenhuma decisão tomada"."Estou aqui há muitos anos e ainda não discutimos nenhuma extensão contratual", elucidou o técnico, de 56 anos, três vezes campeão no Dragão desde que chegou a Portugal, em 2018.Já o AIX, que conta com o português Diogo Silva nos seus quadros, é o atual 7º classificado do campeonato francês .