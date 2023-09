Francisco Costa e Viktoriya Borshchenko premiados na 10.ª Gala do Andebol

O sportinguista Francisco Costa e a benfiquista Viktoriya Borshchenko foram eleitos esta sexta-feira melhor jogador e jogadora dos principais escalões de andebol, na gala federativa que se realizou pela primeira vez em Viana do Castelo.

Em véspera do início oficial da temporada 2023/24, que arranca com a Supertaça Ibérica e o começo do campeonato, o Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, foi palco da 10.ª Gala do Andebol, evento da Federação de Andebol de Portugal (FAP) que regressou após um interregno de três anos.

Em sufrágio aberto ao público, entre 20 de junho e 20 de julho, o lateral sportinguista Francisco Costa reuniu 45,22% das votações para a eleição de melhor jogador na Liga portuguesa da última época.

Em janeiro, ainda com 17 anos, foi figura da seleção das quinas no Mundial'2023 e estabeleceu-se como um dos nomes mais promissores no andebol internacionalmente.

Francisco Costa, que conquistou a Taça de Portugal em 2022/23, foi seguido pelo central do FC Porto e capitão da seleção lusa, Rui Silva (42,26%), com Martim Costa (12,52%), irmão do vencedor e também atleta do Sporting, a fechar o pódio.

No feminino, a ucraniana Viktoriya Borshchenko, central do Benfica, foi a grande vencedora, reunindo 47,08% das preferências, ela que foi peça-chave na conquista do bicampeonato nacional por parte das encarnadas e era, à partida, a grande favorita à conquista do prémio.

As colegas benfiquistas e internacionais por Portugal Mihaela Minciuna e Maria Unjanque, com 27,48% e 25,44%, respetivamente, ocuparam os dois lugares seguintes.

Vasco Costa, que esteve emprestado pelo FC Porto ao FC Gaia na última época, trouxe consigo o prémio de jogador revelação da Liga, enquanto, no plano feminino, Carmen Figueiredo, do Gil Eanes, foi a vencedora, com a andebolista de 18 anos a ser a única a ganhar dois prémios na gala, uma vez que foi também a melhor marcadora do campeonato.

Magnus Andersson, que abandonou recentemente o comando técnico do FC Porto, após cinco temporadas, venceu com naturalidade o prémio de melhor treinador da competição, depois de ter guiado os 'dragões' à conquista do tetra.

Já o técnico João Alexandre Florêncio, grande obreiro do percurso quase imaculado (21 vitórias em 22 jogos) do Benfica na principal divisão feminina, que culminou com a conquista do bicampeonato, num feito que não era atingido pelo clube há 30 anos, foi também premiado.

Durante a noite, ainda houve espaço para Sergey Hernandez, que se despediu esta temporada do Benfica, assim como a guardiã Isabel Góis, do Madeira SAD, serem reconhecidos como os melhor guarda-redes dos respetivos campeonatos.

O lateral maritimista Délcio Pina, que apontou 201 golos em 26 jogos, foi reconhecido como melhor marcador, tal como Carmen Figueiredo, que assinou 202 em apenas 22.

O evento antecedeu a Supertaça Ibérica de andebol, na qual FC Porto, Sporting, FC Barcelona e Ciudad de Logroño vão discutir, no sábado e no domingo, um título que vai para a sua segunda edição e terá lugar no Centro Cultural de Viana do Castelo.

No sábado, FC Porto e Ciudad de Logroño enfrentam-se a partir das 15 horas, enquanto Sporting e FC Barcelona jogam a segunda meia-final, às 17:30, com a partida da final, assim com o jogo que definirá o terceiro e quarto lugar, a ser disputada no dia seguinte.