Francisco Costa: «Sempre que íamos para o ataque conseguíamos concretizar»

Após a vitória de Portugal diante da Noruega, por 35-26 , em jogo da 2.ª jornada do Grupo A do Europeu Sub-20, Francisco Costa destacou a importância do duelo com Espanha, no domingo (19h30), para as contas na Main Round."Sabíamos que se ganhássemos este jogo passávamos à Main Round (que reunirá as oito melhores seleções) e, embora seja ainda um jogo da fase de grupos, o encontro com a Espanha, no domingo, já contam os pontos e por isso queremos entrar com tudo para sair com dois pontos para a fase seguinte", começou por dizer.

"Estivemos bem na defesa e o [Diogo] Rema esteve excelente na baliza e sempre que íamos para o ataque conseguíamos concretizar. Se não sofríamos e marcávamos íamos sempre alargar a vantagem", realçou o jogador do Sporting, que foi o melhor marcador com nove golos.

"O prémio de jogador mais valioso no jogo com a Noruega só foi possível devido à equipa. Sem ela não teria conseguido este prémio. O jogo com a Espanha será muito difícil. A Espanha também teve resultados como os nossos, com vitórias por muitos golos de vantagem. Temos de entrar com tudo para vencer", vincou.