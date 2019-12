Francisco J. Marques: «O selecionador de andebol não embarca nos disparates da Federação»

Paulo Pereira, selecionador nacional de Andebol, deu a conhecer, esta segunda-feira, os 18 atletas que marcarão presença no Campeonato da Europa de 2020 da modalidade, que terá início a 10 de janeiro





Nove em 18 convocados, é esta a contribuição do FC Porto para a seleção nacional de andebol que vai disputar o Europeu. O selecionador nacional não embarca nos disparates da federação e sabe bem quem são os melhores. Boa sorte a todos neste regresso à elite das seleções pic.twitter.com/cJgtanvb2h — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) December 30, 2019

Momentos após ter a convocatória ter saído a público, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, aproveitou para enaltecer, através das redes sociais, o contingente de atletas azuis e brancos (9) presentes na lista apresentada pelo selecionador nacional e, ainda, 'lançar uma farpa' à Federação Portuguesa de Andebol."Nove em 18 convocados, é esta a contribuição do FC Porto para a seleção nacional de andebol que vai disputar o Europeu. O selecionador nacional não embarca nos disparates da federação e sabe bem quem são os melhores. Boa sorte a todos neste regresso à elite das seleções", escreveu na sua conta oficial do Twitter.