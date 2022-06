Francisco Pereira deixa o Benfica e ruma ao Caen HB

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Pereira saiu do Benfica e é reforço do Caen HB. O central, de 23 anos, já foi oficializado pelo clube francês. O jogador encontrava-se na Luz desde 2015.O emblema gaulês está num processo de renovação da sua equipa com jovens de qualidade, enquadrando aí a contratação de Francisco Pereira.