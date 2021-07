Francisco Tavares renova com o Sporting

O ponta Francisco Tavares, de 24 anos, renovou contrato com a equipa de andebol do Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube de Alvalade no site oficial, sem revelar a duração do novo vínculo.

Tavares está no Sporting desde 2013, tendo ingressado nessa altura nos juvenis dos leões, e vai cumprir a sétima temporada na equipa principal.

"Acredito muito no projeto que o Sporting está a criar. Tem tudo para correr bem. Foi com base nisso que tomei esta decisão e estou muito feliz por continuar na família Sporting. É um projeto novo, estamos todos entusiasmados e queremos seguir jogo a jogo a acreditar que, no fim, vai correr bem", disse o ponta direito, em declarações divulgadas pelo clube.

Tavares assumiu também o desejo de chegar à seleção nacional, embora tenha a consciência que existem "fortes candidatos" na sua posição.

"É uma ambição que tenho. Sei que na minha posição temos fortes candidatos, mas o meu objetivo é estar cada vez mais perto desse lote. Mas agora estou focado no Sporting e em fazer uma boa época, ajudando a equipa no que for preciso. Coletivamente, temos tudo para fazer um bom campeonato", observou.

Natural de Almada, Francisco Tavares iniciou a sua carreira no Belenenses, tendo depois rumado o Sporting. Já como sénior, o ponta passou uma temporada emprestado ao Boa-Hora, em 2018/19.