Gabriel Cavalcanti renova contrato com o Benfica e ruma a Espanha

Gabriel Cavalcanti renovou contrato até 2026 com o Benfica, conforme anunciou o clube da Luz, esta sexta-feira, mas vai ser emprestado aos espanhóis do Club Cisne.O jovem andebolista encara a cedência como "uma grande oportunidade" para evoluir na carreira."Quero agradecer ao Benfica por apostar em mim com esta renovação até 2026. Espero um dia voltar aqui e ganhar títulos. A Liga Asobal tem grandes equipas e vai ser muito bom para mim. Estou motivado e confiante", afirmou o internacional sub-20, em declarações à BTV.